На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пенсионер из Таганрога согласился заменить счетчики и лишился 12,5 млн рублей

В Таганроге мужчина отдал мошенникам 12,5 млн рублей, поверив в замену счетчиков
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Мужчина из Таганрога лишился 12,5 миллионов рублей из-за мошенников, рассказавших ему об одной услуге. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказал сам 78-летний пенсионер, лжесотрудник электросетей попросил согласия на замену счетчиков. Во время разговора пострадавший продиктовал код из сообщения.

Позже с россиянином связывались якобы специалисты разных ведомств. Они заявили, что с помощью кода злоумышленники получили доступ к счетам пострадавшего и финансировали недружественное государство. Мужчина якобы может стать фигурантом уголовного дела. Чтобы этого не произошло, его заставили следовать инструкциям.

«Под чутким руководством злоумышленников пенсионер снял все свои накопления с банковских счетов и под предлогом их сохранения передал курьерам в назначенном месте», – сообщается в публикации.

Всего пострадавший отдал неизвестным 12,5 миллиона рублей. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело.

Ранее суд заблокировал 17 сайтов мошенников, собиравших деньги якобы для храмов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами