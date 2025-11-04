Пенсионер из Таганрога согласился заменить счетчики и лишился 12,5 млн рублей

Мужчина из Таганрога лишился 12,5 миллионов рублей из-за мошенников, рассказавших ему об одной услуге. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказал сам 78-летний пенсионер, лжесотрудник электросетей попросил согласия на замену счетчиков. Во время разговора пострадавший продиктовал код из сообщения.

Позже с россиянином связывались якобы специалисты разных ведомств. Они заявили, что с помощью кода злоумышленники получили доступ к счетам пострадавшего и финансировали недружественное государство. Мужчина якобы может стать фигурантом уголовного дела. Чтобы этого не произошло, его заставили следовать инструкциям.

«Под чутким руководством злоумышленников пенсионер снял все свои накопления с банковских счетов и под предлогом их сохранения передал курьерам в назначенном месте», – сообщается в публикации.

Всего пострадавший отдал неизвестным 12,5 миллиона рублей. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело.

Ранее суд заблокировал 17 сайтов мошенников, собиравших деньги якобы для храмов.