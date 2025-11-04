Московские предприятия нарастили переработку промышленных отходов на 30%

Московские предприятия увеличили сбор и переработку промышленных отходов. Об этом заявил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, сообщает mos.ru.

По его словам, в Москве работают предприятия по сбору, утилизации и переработке пластика, бумаги, электроники и металлолома. Впоследствии вторичное сырье используется при создании новой продукции. К примеру, полимерные гранулы используются для автомобильной и строительной отраслей, а металлосодержащие — в производстве бытовой техники. Таким образом создается новый образ сектора как социально ответственного бизнеса, которому также способствует продвижение экоповестки у компаний, отмечает Гарбузов.

Предприятие «ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ», производящее обработку вторичного сырья, за девять месяцев 2025 года нарастило объем переработки до 93 тыс. тонн. Как отмечает министр, это оказалось на 30% больше по сравнению с таким же периодом 2024 года.

Компания каждый год перерабатывает до 650 тыс. тонн отходов, которые содержат металл.

Гендиректор предприятия Илья Качапин обратил внимание, что компания действует по принципу экономики замкнутого цикла, взаимодействуя с государственными органами и производителями техники. В такой ситуации партнеры при поддержке компании выполняют нормативы, а экоситуация становится лучше.

Ранее в пресс-службе Российского экологического оператора сообщили, что в стране начнут перерабатывать отходы угольной отрасли.