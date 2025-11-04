На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нижнем Новгороде оштрафовали клинику за незаконные аборты

В Нижнем Новгороде оштрафовали клинику за предложения делать аборты без лицензии
true
true
true
close
IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/Global Look Press

Арбитражный суд Нижегородской области оштрафовал частную медицинскую организацию за проведение абортов без лицензии. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Основанием для разбирательства стала контрольная закупка, проведенная Институтом демографического развития. В ходе проверки выяснилось, что врачи клиники предлагали пациенткам медикаментозное прерывание беременности, не имея на это разрешения. Кроме того, женщин не направляли на обязательную консультацию с психологом.

Во время обыска сотрудники полиции обнаружили препараты для проведения медикаментозного аборта и документы, подтверждающие ведение коммерческой деятельности без лицензии.

Глава региона подчеркнул, что считает подобные действия недопустимыми, особенно в отношении женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он отметил, что власти региона создают условия для поддержки материнства, оказывают психологическую и материальную помощь, и недопустимо, чтобы частные клиники нарушали закон и ставили под угрозу здоровье пациенток.

Никитин поблагодарил сотрудников МВД и Росздравнадзора за оперативную и слаженную работу.

Ранее губернатор Приморья призвал частные клиники отказаться от абортов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами