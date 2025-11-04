В Нижнем Новгороде оштрафовали клинику за незаконные аборты

В Нижнем Новгороде оштрафовали клинику за предложения делать аборты без лицензии

Арбитражный суд Нижегородской области оштрафовал частную медицинскую организацию за проведение абортов без лицензии. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Основанием для разбирательства стала контрольная закупка, проведенная Институтом демографического развития. В ходе проверки выяснилось, что врачи клиники предлагали пациенткам медикаментозное прерывание беременности, не имея на это разрешения. Кроме того, женщин не направляли на обязательную консультацию с психологом.

Во время обыска сотрудники полиции обнаружили препараты для проведения медикаментозного аборта и документы, подтверждающие ведение коммерческой деятельности без лицензии.

Глава региона подчеркнул, что считает подобные действия недопустимыми, особенно в отношении женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он отметил, что власти региона создают условия для поддержки материнства, оказывают психологическую и материальную помощь, и недопустимо, чтобы частные клиники нарушали закон и ставили под угрозу здоровье пациенток.

Никитин поблагодарил сотрудников МВД и Росздравнадзора за оперативную и слаженную работу.

Ранее губернатор Приморья призвал частные клиники отказаться от абортов.