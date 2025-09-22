На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Симферопольские школьники учатся в детском саду из-за нехватки мест в гимназии

В Симферополе семь классов учатся в детском саду из-за нехватки мест в гимназии
true
true
true
close
Shutterstock

Ученики гимназии в Симферополе вынуждены учиться в детском саду, так как им не хватает места в учебном учреждении. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

Как рассказали изданию родители школьников, гимназия рассчитана на 640 детей, а по факту обучается в ней 843 ребенка. В результате семь классов отправили учиться в детский сад.

По словам родителей, занятия начинаются в разное время — с 8 до 10 утра, поскольку автобусов на всех учеников не хватает. Кроме прочего, ребят после обеда обязали сидеть в полной тишине, так как у воспитанников детского сада в это время дневной сон.

Из-за этого в том числе страдают и дошколята, говорится в публикации. Из-за того, что часть помещений отдали гимназистам, очередь в детсад приходится ждать годами. С 2021 года местные жители просят власти построить новое здание, однако получают ответ, что «очередей нет и дополнительная школа не нужна». Директор гимназии отказалась комментировать по телефону ситуацию.

До этого депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов призвал увеличить число мест в российских колледжах к 2026 году. По его словам, из 3,5 млн школьников, подавших заявления в колледжи, поступили только 1,1 млн человек. В связи с этим он призвал увеличить число вакантных мест, чтобы остальные 2,4 млн ребят не остались без образования.

Ранее депутат объяснила, что делать, если в школе у дома нет мест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами