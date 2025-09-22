Симферопольские школьники учатся в детском саду из-за нехватки мест в гимназии

В Симферополе семь классов учатся в детском саду из-за нехватки мест в гимназии

Ученики гимназии в Симферополе вынуждены учиться в детском саду, так как им не хватает места в учебном учреждении. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

Как рассказали изданию родители школьников, гимназия рассчитана на 640 детей, а по факту обучается в ней 843 ребенка. В результате семь классов отправили учиться в детский сад.

По словам родителей, занятия начинаются в разное время — с 8 до 10 утра, поскольку автобусов на всех учеников не хватает. Кроме прочего, ребят после обеда обязали сидеть в полной тишине, так как у воспитанников детского сада в это время дневной сон.

Из-за этого в том числе страдают и дошколята, говорится в публикации. Из-за того, что часть помещений отдали гимназистам, очередь в детсад приходится ждать годами. С 2021 года местные жители просят власти построить новое здание, однако получают ответ, что «очередей нет и дополнительная школа не нужна». Директор гимназии отказалась комментировать по телефону ситуацию.

До этого депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов призвал увеличить число мест в российских колледжах к 2026 году. По его словам, из 3,5 млн школьников, подавших заявления в колледжи, поступили только 1,1 млн человек. В связи с этим он призвал увеличить число вакантных мест, чтобы остальные 2,4 млн ребят не остались без образования.

Ранее депутат объяснила, что делать, если в школе у дома нет мест.