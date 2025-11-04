Названа неожиданная причина крупного пожара в доме культуры в Забайкалье

МЧС: голубиный помет стал причиной пожара в доме культуры в селе Староцурухайтуй

В селе Староцурухайтуй Приаргунского округа Забайкальского края случился пожар в здании местного дома культуры. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Пламя вспыхнуло поздно вечером 2 ноября и быстро распространилось по крыше. Для тушения огня были привлечены 31 пожарный и спасатель, а также добровольная пожарная дружина. Всего использовалось шесть единиц техники. Открытое горение удалось локализовать к полуночи, а окончательно ликвидировать — к двум часам ночи.

По предварительным данным, причиной возгорания стал голубиный помет, который скопился возле раскаленной дымоходной трубы котла. Высохшие отложения загорелись от жара, после чего огонь перекинулся на деревянные конструкции крыши. В итоге площадь пожара составила около 600 квадратных метров.

В МЧС напомнили, что любое скопление мусора, листвы или птичьего помета рядом с печами и дымоходами может привести к возгоранию. Специалисты рекомендуют регулярно очищать территорию, проверять дымоходы на трещины и не перетапливать отопительные приборы.

Ранее электросамокат взорвался в квартире у россиянина.