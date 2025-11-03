На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мастер кунг-фу»: Филимонов прокомментировал драку с участием своего заместителя

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов прокомментировал драку с участием своего первого заместителя Ивана Иноземцева в баре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

«Каждый из наших коллег открывает все новые и новые таланты, в частности, Иван Борисович (Иноземцев. – прим.ред.) стал непревзойденным мастером кунг-фу, который владеет традиционным оружием — стул. <…> И нужно преодолевать то лихолетье, тот период в жизни нашего общества, когда люди едут в общественном транспорте… и наблюдают спокойно, еще и на телефоны снимают, как унижают, оскорбляют или применяют насильственные действия по отношению к кому-то из пассажиров», – заявил глава региона.

Филимонов также подчеркнул, что «русское общество — сильное, консолидированное, уверенное в себе», из чего он сделал вывод о том, что россияне «помогают друг другу по всей стране».

Как отмечается, Иноземцева задержали сотрудники правоохранительных органов за дебош в лобби-баре одной из гостиниц Санкт-Петербурга 19 октября. Впоследствии чиновник заявил, что он вступился за человека, который подвергся нападению.

Ранее Филимонов принял решение установить памятник Ивану Грозному.

