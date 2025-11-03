В Донецкой народной республике ко Дню народного единства состоялась масштабная акция у памятника «Твоим освободителям, Донбасс!». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Молодой гвардии Единой России».

В мероприятии приняли участие активисты «Молодой республики» и «Молодой гвардии Единой России» ДНР. Они выстроилась в огромный флаг России площадью 1500 кв. м.

Активисты держали таблички белого, синего и красного цветов. В завершение акции часть участников разбежалась, и из табличек сформировалась надпись «Россия едина. 89».

«Сегодня у нас, в преддверии Дня народного единства, в нашем парке Ленинского комсомола, возле мемориала «Твоим освободителям, Донбасс!», мы провели патриотическую акцию: развернули флаг Российской Федерации, и в моменте осталась надпись, где было написано «Россия едина. 89» — количество субъектов Российской Федерации», — рассказал руководитель «Молодой республики» и «Молодой гвардии Единой России» ДНР Сергей Добровольский.

Он напомнил, что этот праздник был основан в память о том, что народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

«У нас нет мемориала Пожарского, мы сегодня находимся у мемориала «Твоим освободителям, Донбасса!». Для нас этот мемориал означает многое, потому что его установили в 1945 году, когда изгнали с нашей донбасской земли фашистскую нечисть», — отметил Добровольский.

По его словам, сейчас вся Россия работает над объединением страны. Он подчеркнул, что в тылу страны делают снаряды, отправляют гуманитарную помощь в зону специальной военной операции.

«Волонтеры со всей страны, волонтеры исторических регионов разносят гуманитарную помощь всем нуждающимся и нашим бойцам на передовую. А наши воины, наши бойцы шаг за шагом, метр за метром освобождают нашу землю от фашистской нечисти», — сказал он.

По его мнению, в связи с текущей ситуацией этот праздник как никогда ощущается вовремя.

«Мы все объединяемся и работаем на одну цель — на нашу победу. Во время специальной военной операции мы боремся со всем западом и изгоняем их с нашей земли», — заявил Добровольский.