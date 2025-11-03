В Узбекистан из России вернули 35 детей, оставшихся без родителей

В Узбекистан возвращены 35 детей, оставшихся без присмотра родителей. Мероприятие прошло при содействии компетентных органов Узбекистана и России. Об этом сообщает информационное агентство «Дунё».

По данным агентства, всего с 9 по 16 октября выявлено и возвращено в Узбекистан 16 несовершеннолетних из Санкт-Петербурга, Челябинска и Москвы. Сотрудниками министерств и ведомств были установлены персональные данные детей, оформлены им документы, проведено медицинское обследование и решены организационные вопросы.

Еще 19 детей, оставшихся без попечения родителей в Екатеринбурге, Волгограде, Уфе, Нижнем Новгороде, Абакане, Махачкале и Новосибирске, также были возвращены на родину.

Как отмечается в сообщении, 1 ноября после оформления всех необходимых документов, они покинули Россию и прибыли в Ташкент.

Ранее Львова-Белова помогла вернуть с Филиппин в Россию трех детей.