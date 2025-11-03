На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ рассказали о деле об убийстве девочки, которое не может завершиться 55 лет

В Австралии 55 лет не могут наказать убийцу девочки из-за халатности полиции
true
true
true
close
Alexander Bogatyrev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс объявили награду в размере одного миллиона долларов за информацию о судьбе девочки Шерил Гриммер, пропавшей 55 лет назад. Об этом говорится в материале «Ленты.ру».

Трехлетняя Гриммер исчезла на пляже в пригороде Вуллонгонга в январе 1970 года. Несмотря на многолетние поиски и два признания в совершении преступления, убийца до сих пор не понес ответственности.

В день исчезновения мать отпустила детей на пляж, и во время прогулки Шерил пропала за душевой кабинкой. Через полтора года семнадцатилетний подросток признался в похищении и убийстве девочки, но его показания сочли недостоверными, и дело было закрыто. Активные расследования возобновились лишь десятилетия спустя.

В 2017 году задержали человека, давшего признание в 1971 году, однако суд снял с него все обвинения: на момент допроса он был несовершеннолетним и находился без родителей или законных представителей, что сделало доказательства недопустимыми.

Осенью 2024 года, после безрезультатных поисков останков, семья Гриммер обвинила полицию в халатности и многолетней некомпетентности, заявив о подготовке к публикации документа, раскрывающего личность преступника и ошибки следствия.

Депутат местного парламента, воспользовавшись своим правом, публично назвал имя фигуранта дела под псевдонимом. Теперь власти штата получили официальный доступ к материалам, а общественность надеется, что спустя десятилетия справедливость все же восторжествует в одном из самых долгих и трагичных дел страны.

Ранее россиянин, надругавшийся над восьмилетней девочкой и расправившийся с ней, получил пожизненное.

