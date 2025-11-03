Полуторагодовалый ребенок пытается съесть несъедобное из-за редкого расстройства

В Великобритании 21-месячный ребенок с редким расстройством ест книги, игрушки и мебель. Об этом пишет Би-би-си.

Джесс Гарри, мать двоих детей из Уэльса, говорит, что ее сын Джуниор с младенчества отличался нездоровым интересом к несъедобным вещам. Особенно ребенок любит дерево и картон, а также глотает песок и грызет ковры. По словам женщины, он всегда найдет, что «попробовать», даже если вокруг совсем ничего нет.

В сентябре у Джуниора диагностировали пикацизм — патологическое желание есть несъедобные вещи. Из-за поведения сына Джесс пришлось забрать его из детского сада. Деревянную кроватку, которую ребенок регулярно грыз, заменили металлической, но мальчик переключился на дверные косяки. Это привело к попаданию в его организм свинца из-за старой краски.

Сейчас Джуниор спит в переносной кроватке или манеже, а его мать не может отвлечься ни на минуту. Женщина шутит, что хотела бы жить с малышом в пустом грузовом контейнере, и надеется, что если о заболевании ее сына узнает как можно больше людей, она не будет чувствовать себя так одиноко.

