В Вологде пенсионер пытался сэкономить на коммуналке и лишился 1,7 млн рублей

В Вологде мошенники обманули пожилого мужчину, под предлогом замены водосчетчиков, пенсионер снял все накопления и перевел деньги мошенникам. Об этом сообщает городское управление МВД.

Неизвестные связались с 73-летним пенсионером под видом сотрудников «Вологдаэнергосбыта». Звонивший пояснил, что необходимо заменить старый счетчик и установить новый, который позволит значительно сэкономить на оплате коммунальных услуг.

Аферист сообщил, что установка счетчика будет бесплатной, но за сам прибор придется заплатить. Поддавшись на уговоры мошенника, пенсионер обналичил в банке сбережения и перевел их на указанные преступниками счета. Общий ущерб составил 1,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что фрезеровщик из Воронежа лишился денег и машины, поверив, что он иноагент. Под давлением аферистов, мужчина перевел сбережения на якобы безопасный счет, позже ему рассказали, что на его имя неизвестные оформили кредит и нужно «перебить» их заявку, оформив договор на такую же сумму. Преступники также заставили потерпевшего продать автомобиль, одолжить деньги у знакомых и отправить все полученные средства на указанные реквизиты. Общий ущерб составил 2,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ярославле пенсионерка меняла домофон и лишилась 3,2 млн рублей.