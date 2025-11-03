На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Австрии введут режим повышенного риска из-за вспышки птичьего гриппа

В Австрии объявили режим повышенного риска после вспышки птичьего гриппа
Gerald Herbert/AP

В Австрии с понедельника вводится режим повышенного риска в связи с появлением первых случаев птичьего гриппа. Об этом сообщил телеканал ORF со ссылкой на распоряжение Министерства здравоохранения республики.

По данным властей, мера направлена на предотвращение контакта между дикой и домашней птицей, чтобы не допустить распространения вируса H5N1 в хозяйствах. Ведомство рекомендовало ужесточить санитарные правила, но обязательное содержание птицы в помещениях пока не вводится. Владельцам домашних хозяйств советуют защищать птицу с помощью сеток, а кормление и поение проводить под навесом или в помещении.

Также предписано тщательно очищать и дезинфицировать транспорт, оборудование и места загрузки.

По словам главы отдела по охране здоровья потребителей Минздрава Австрии Ульриха Херцога, в стране выявлено пять случаев заражения птичьим гриппом среди диких птиц, и дальнейшие меры будут приниматься постепенно.

Как уточняет ORF, первые случаи высокопатогенного вируса зафиксировали в сентябре в федеральной земле Каринтия, затем — в Нижней и Верхней Австрии. В частности, заболевание обнаружили у четырех лебедей в городе Эннс. Власти предупредили, что с началом осенней миграции перелетных птиц возможны новые вспышки инфекции.

Ранее в ряде регионов России зарегистрировали очаги птичьего гриппа.

