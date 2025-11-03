Пенсионерка из Владивостока напала с бревном на соседок и укусила одну из них

Пенсионерка с бревном напала на соседок во Владивостоке

Пенсионерка с бревном наперевес атаковала соседей во Владивостоке. Видео нападения публикует Telegram-канал NEWSVL.

Инцидент произошел 2 ноября во дворе дома №86 на Амурской улице. Судя по видео, женщина схватила лежавшее на земле бревно и двинулась на двух девушек. Те стали защищаться и получили травмы.

Завязалась драка, в ходе которой пенсионерка укусила одну из соседок. Потасовка привлекла внимание очевидцев, которые оттащили нападавшую. Девушкам, подравшимся с пенсионеркой, потребовалась медицинская помощь.

Местные говорят, что женщина уже давно ведет себя странно и мешает благоустройству двора. Она замусорила прилегающую территорию, делала заборы из старых труб и досок. Однако управляющая компания не реагирует на развитую ей бурную деятельность.

