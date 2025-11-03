На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В прифронтовой зоне Херсонской области появится еще одно предприятие

В январе в прифронтовой зоне Херсонской области запустят еще одно предприятие
true
true
true
close
Shutterstock

В январе 2026 года в прифронтовом округе Херсонской области запустят еще одно предприятие. Об этом заявил директор фонда Михаил Панченков в ходе круглого стола «Партнерство для роста: обмен опытом в промышленности», сообщает ТАСС.

«У нас сегодня на линии боевого соприкосновения работают два предприятия, а также планируется запустить предприятие «Вкус Аква» уже в январе», — сказал он.

Также Панченков отметил, что, несмотря на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в прифронтовой зоне «Каховский мясокомбинат» работает качественно и эффективно.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в 2024 году регион полностью интегрировалась в состав Российской Федерации. По его словам, за прошлый год региональные власти провели ремонт множества больниц, учебных заведений и дорог, а также восстановили ряд объектов коммунальной инфраструктуры. Помимо этого, в Херсонской области шло развитие культуры и экономики, отметил чиновник.

Ранее в Херсонской области назвали условие для начала работы местных портов.

