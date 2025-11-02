На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дипломаты выясняют ситуацию с попавшим в ДТП в Таиланде россиянином

Консульство РФ на Пхукете выясняет ситуацию с россиянином, попавшим в ДТП в Краби
onapalmtree/Shutterstock/FOTODOM

Генеральное консульство России в таиландском городе Пхукет, к консульскому округу которого относится и соседняя провинция Краби, выясняет ситуацию с россиянином, попавшим там в ДТП на мопеде и получившим серьезные травмы. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломаты рассказали, что им поступило обращение от россиян в связи с произошедшим ДТП.

«Мы выясняем обстоятельства произошедшего», — заявили в генконсульстве.

2 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что пара россиян во время поездки на мопеде в провинции Краби попала в ДТП с автомобилем. Мужчина получил серьезные травмы, девушка не пострадала. В больнице у россиянина диагностировали перелом ребер, травму ноги, пневмоторакс и аневризму грудной аорты. Из-за полученных травм мужчину не могут транспортировать в Россию самолетом.

По данным канала, мужчине могут сделать операцию в соседнем городе, но за ее проведение требуется заплатить 3 млн рублей, так как страховка не покрывает случаи, связанные с мопедами. По словам девушки пострадавшего, в российском консульстве им не смогли помочь.

Ранее краснодарец на мопеде сделал сальто через капот легковушки.

