Экспорт черной икры из Астрахани увеличился втрое в 2025 году

Поставки на экспорт астраханской черной икры выросли в три раза в 2025 году относительно аналогичного периода прошлого год. Об этом ТАСС рассказали в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.

«В 2024 году по состоянию на 1 октября было экспортировано 120 кг икры, а в 2025 — 360 кг продукции, пояснили в министерстве. Астраханскую икру закупают Казахстан, Армения и Белоруссия», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что также возросло число хозяйств, занимающихся выращиванием осетровых: в 2024 году их количество увеличилось с 42 до 57, в 2025 – до 70.

До этого сооснователь и директор по развитию компании Beluga Farm, эксперт в сфере производства черной икры и осетровых деликатесов Мария Смутная рассказала, что цены на хорошую черную икру начинаются от 4600 рублей за 50 г. По ее словам, в последние годы многие производители стараются реализовывать свою продукцию не только через крупные торговые сети, но и напрямую, в фирменных магазинах.

