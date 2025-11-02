На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мне нет прощения»: воспитатель детсада в Иркутской области издевалась над детьми

Воспитатель с 54-летним стажем применяла силу к детям в Иркутской области
true
true
true
close
Telegram-канал «Усольесити»

В Усолье-Сибирском воспитателя уличили в применении физической силы к подопечным. Об этом стало известно городскому изданию «Феникс».

Родители воспитанников детского сада №32 пожаловались на методы работы воспитателя с 54-летним стажем. На последнем родительском собрании женщина принесла им свои извинения, признав факты насилия над несовершеннолетними.

«Я виновата, мне нет прощения никакого. Я не имела права трогать детей руками, я это знаю, но... Не знаю, как это случилось. Я в тот день работала одна, у меня не было няни и, поэтому, все вышло из-под контроля», — пыталась она объясниться.

Недавно выяснилось, что женщина выкручивала детям головы, грубо хватала их за руки и дергала за одежду, вытаскивала из-под детей стулья и сбрасывала с дивана на пол. После пребывания в группе у них оставалась синяки и ссадины.

Скандал вспыхнул, когда мать одного из пострадавших заметила у него на шее гематомы и потребовала у руководства дошкольного учреждения записи с камеры видеонаблюдения. Тогда подтвердились худшие опасения, хотя подозрение в грубом обращении с детьми на эту сотрудницу пало уже давно.

По словам начальника отдела образования Юлии Домашенко, женщина уже уволена, сейчас проводится внутреннее расследование. В пресс-службе СУ СК России по Иркутской области сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям: ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более несовершеннолетних), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Ранее воспитатель детсада в Якутии таскала ребенка за волосы.

