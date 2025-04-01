Школьница не вышла из анестезии после плановой стоматологической операции

В Калифорнии плановое лечение зубов под общим наркозом девятилетней девочки закончилось трагедией — ребенок не проснулся после анестезии. Об этом сообщает NBC NEWS.

Инцидент произошел 18 марта в стоматологической клинике города Виста округа Сан-Диего. Доктор Райан Уоткинс, проводивший анестезию, указал в своем отчете, что после операции девочка пришла в сознание и ее показатели были в норме. Однако эта версия расходится с заключением судмедэксперта и матери пациентки. Из отчета судмедэксперта следует, что ребенок спала во время транспортировки домой и продолжала спать дома. В течение дня к ней заходили родственники, чтобы контролировать ее состояние. В какой-то момент семья заметила, что девочка потеряла сознание. Ей вызвали 911, но прибывшие медики не смогли спасти пациентку.

По данным СМИ, доктор Райан Уоткинс уже попадал в поле зрения правоохранительных органов после операции в 2016 году, после которой у пациента остановилось сердце. Тогда мужчину спасли. Расследование показало, что анестезиолог ввел пациенту два препарата, которые и вызвали остановку сердца.

Ранее сообщалось, что в Уфе женщина не могла проснуться от наркоза после кесарева сечения из-за редкой особенности.