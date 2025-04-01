Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьница не вышла из анестезии после плановой стоматологической операции

В США девятилетняя девочка не проснулась после стоматологической операции
close
РИА Новости

В Калифорнии плановое лечение зубов под общим наркозом девятилетней девочки закончилось трагедией — ребенок не проснулся после анестезии. Об этом сообщает NBC NEWS.

Инцидент произошел 18 марта в стоматологической клинике города Виста округа Сан-Диего. Доктор Райан Уоткинс, проводивший анестезию, указал в своем отчете, что после операции девочка пришла в сознание и ее показатели были в норме. Однако эта версия расходится с заключением судмедэксперта и матери пациентки. Из отчета судмедэксперта следует, что ребенок спала во время транспортировки домой и продолжала спать дома. В течение дня к ней заходили родственники, чтобы контролировать ее состояние. В какой-то момент семья заметила, что девочка потеряла сознание. Ей вызвали 911, но прибывшие медики не смогли спасти пациентку.

По данным СМИ, доктор Райан Уоткинс уже попадал в поле зрения правоохранительных органов после операции в 2016 году, после которой у пациента остановилось сердце. Тогда мужчину спасли. Расследование показало, что анестезиолог ввел пациенту два препарата, которые и вызвали остановку сердца.

Ранее сообщалось, что в Уфе женщина не могла проснуться от наркоза после кесарева сечения из-за редкой особенности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами