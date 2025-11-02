В центре единоборств «Северный характер» обновили футбольное поле

Денис Пушилин: центр единоборств в Волновахе ежедневно посещают около 500 детей

Ежедневно центр единоборств «Северный характер» в Волновахе посещают около 500 детей и подростков, заявил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Как отметил Пушилин во время посещения центра с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко, спорткомплекс с волейбольной площадкой и обновленным футбольным полем динамично развивается.

«Ребята увлеченно занимаются в секциях по греко-римской и вольной борьбе, боксу, карате, тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, волейболу и футболу», — рассказал Пушилин.

Также глава ДНР добавил, что один из тренирующихся в центре спортсменов, участник СВО, примет участие в международных соревнованиях по греко-римской борьбе на призы губернатора ЯНАО.

Кроме того, Пушилин и Кириенко осмотрели летний парк и возложили цветы к памятнику жертвам фашизма и монументу «Героям специальной военной операции».

«При обновлении парка главный акцент сделали на сохранении исторической памяти — в этом залог нашего будущего развития», — отметил Пушилин.