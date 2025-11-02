На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России учредили День сварщика

В России будут отмечать День сварщика
close
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

В России в конце мая начнут отмечать День сварщика. Закрепить в календаре новый профессиональный праздник распорядился премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Новый профессиональный праздник – День сварщика — будет отмечаться в конце весны. Закрепить его в календаре распорядился Председатель Правительства Михаил Мишустин», — рассказали в кабмине.

Минпромторгу поручено поручили до 1 декабря закрепить решение нормативным правовым актом.

В августе сварщики возглавили топ самых высокооплачиваемых профессий в России. Средняя предлагаемая зарплата этим специалистам в конце лета превысила 228 тыс. рублей. В топ-3 также вошли DevOps-инженер (200 тыс.) и дата-сайентист (200 тыс.) из сферы IT.

По данным рекрутингового сервиса hh.ru, в августе 2025 года российские работодатели опубликовали более 200 тыс. вакансий с зарплатой порядка 500 тыс. рублей и более. Это на 67% больше, чем в августе 2024 года.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с трудоустройством через мессенджеры.

