Пьяный рыбак два дня провел на лодке и едва не замерз в Иркутской области

Рыбак напился, бросил друга на берегу и едва не замерз посреди реки в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Поздним вечером 30 октября в экстренные службы обратилась женщина из Тайшета. Она рассказала, что 28 октября ее муж с другом отправились на рыбалку на реку Тагул возле деревни Георгиевка. На звонки мужчина не отвечал, но написал жене: «Замерзаю».

К полуночи группа из трех спасателей прибыла на место. Второй рыбак сообщил, что его друг внезапно уехал на аэролодке, оставив его на берегу.

«В течении шести часов обследовали акваторию реки, заходя в каждую заводь. На звонки мужчина не отвечал. Около семи утра от него пришло сообщение, что он видел нашу группу», — рассказали в региональной пожарно-спасательной службе.

В конце концов рыбака нашла в затоне на 15 км ниже по течению от Георгиевки. Он сильно промок и тщетно пытался согреться. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить, почему не отвечал на звонки. При этом мотор его аэролодки работал исправно.

За управление таким типом судна без прав на мужчину составили протокол и выписали ему административный штраф. Медицинская помощь рыбаку не понадобилась.

Ранее в Сибири спасли 14 рыбаков, дрейфовавших на льдине.