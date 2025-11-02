День народного единства для россиян — больше выходной, чем праздник

День народного единства воспринимается россиянами скорее как дополнительный выходной, чем как глубокий символический праздник. Стоящий рядом в календаре Хеллоуин остается только уделом молодежи крупных городов и ярким предметом дискуссий, но не массовой практикой. Таковы главные выводы исследования, проведенного коммуникационным агентством КРОС.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследованиями.

Так, более 70% россиян поддерживают организацию и проведение Дня народного единства. 65% россиян рассматривают День народного единства прежде всего как выходной день. При этом большинство — 73% — респондентов не планируют как-то по-особенному его отмечать. Только 16% опрошенных заявили, что у них уже сложилась традиция празднования 4 ноября.

Ценностную составляющую праздника — единство народов, сплоченность, патриотизм — отмечают в сумме около 36% респондентов. При этом Хеллоуин является частью досуга для 28% граждан. Из них 11% отмечают его (много лет), а 10% присоединились к традиции недавно.

Исследование фиксирует четкий поколенческий раскол. Молодежь в соцсетях использует Хеллоуин как повод для творчества и самореализации (костюмы, декорации, поделки и прочее) и иронизирует над попытками его ограничения. Старшее поколение и официальные лица, в свою очередь, активно участвуют в организации мероприятий ко Дню народного единства.

Информационное пространство вокруг двух дат также несопоставимо.

День народного единства освещается как общероссийский праздник и носит межрегиональный характер с акцентом на организационные моменты: анонсы мероприятий, режим работы учреждений, выплаты. Ценность единства хоть и присутствует в повестке, но часто теряется за этим официальным фасадом.

Хеллоуин остается в фокусе столиц и крупных городов. Его медийность часто поддерживается не столько праздничной активностью и аспектами личного участия граждан в мероприятиях, сколько «запретительной риторикой» — инициативами ограничить его проведение, связав с «чуждыми ценностями». Например, в пабликах Свердловской области обсуждалось обращение местных активистов в прокуратуру с жалобой на организацию детских праздников в стилистике Хэллоуина в ряде уральских заведений.

Несмотря на высокую официальную поддержку Дня народного единства, в обществе сохраняется запрос на наполнение праздника более живыми, творческими и неформальными смыслами, которые могли бы повысить вовлеченность общества. Хеллоуин, в свою очередь, остается нишевым явлением, чье присутствие в инфополе зависит от волны обсуждений его допустимости.

