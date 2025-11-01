На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Под Петербургом появится новый театр и общественные пространства

Строительный блок Ленобласти

Градостроительный совет Ленобласти согласовал концепцию развития территорий в деревнях Новосаратовка и Осельки. Об этом сообщает «Коммерсантъ Северо-Запад» в Telegram-канале со ссылкой на строительный блок 47-го региона.

В Новосаратовке появится новый центр притяжения с театром и общественными пространствами. В Осельках построят современный квартал малоэтажной застройки с детсадом и спортивным комплексом, говорится в сообщении.

«Эти проекты зададут направление развития Всеволожского района. Упор будет сделан на продуманность и качество среды, а не на масштаб», – подчеркнул председатель комитета градостроительной политики Ленобласти Игорь Кулаков.

В 2023 году певец Филипп Киркоров планировал открыть развлекательно-торговый центр «Звезда» в деревне Новосаратовка под Санкт-Петербургом. Однако из-за санкций у него возникли проблемы с открытием комплекса. Как сообщил Киркоров, возникли сложности с поставкой строительного оборудования, из-за которых он отказался от строительства.

Ранее власти Петербурга отменили фестиваль «Некрокомиккон».

