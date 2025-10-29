В Сбере призвали усилить борьбу с дипфейками

Технологии создания дипфейков развиваются стремительно и становятся доступными каждому. Об этом в ходе третьего международного форума «Диалог о фейках 3.0» заявил зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.

Выступая на панельной дискуссии «Глобальный диалог: обеспечение цифрового суверенитета в условиях многополярности» он заявил о необходимости принятия срочных мер для противодействия неконтролируемому распространению дипфейков.

По его словам, на мировом уровне уже сложилась мощная преступная индустрия, использующая дипфейки для мошеннических атак, включая телефонные мошенничества.

«В основе мошенничества лежат мистификация и кибермистификация. Мистификация — это когда ложь выдается за правду. А кибермистификация связана с тем, что для этого применяются высокие технологии. Если еще в 2024 году мошенники использовали различные базы данных для совершения преступлений, то в 2025 году они просто запускают AI-агентов, которые помогают им найти нужную информацию», — сказал он.

Для эффективного противодействия дипфейкам необходимо решить три ключевые задачи, подчеркнул Кузнецов.

«Первая задача для эффективного противодействия фейкам и дипфейкам — на законодательном уровне отрегулировать их применение. Как минимум, использование дипфейка должно стать отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Вторая задача — развивать технологии, чтобы быстро выявлять фейки и не допускать их к эфиру. И третья задача — интегрировать эти технологии в наши телефоны, телевизоры, телеканалы, системы операторов мобильной связи и так далее», — отметил он.

В ходе дискуссии Кузнецов продемонстрировал, как можно в режиме реального времени создать дипфейк, «надев» лицо другого человека и заставив его говорить заданный текст.

По его словам, Россия занимает лидирующие позиции в разработке технологий противодействия дипфейкам.

«В России создан ряд прорывных технологий, которые могут определять дипфейки автоматически. В Сбере они уже применяются, и мы готовы делиться ими с партнерами. Мы запатентовали собственное решение с рабочим названием «Алетейя», в честь богини истины. Сервис позволяет выявлять видеодипфейки в любых системах, в том числе на телевидении и в мессенджерах», — отметил Кузнецов.