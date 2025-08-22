Американский журналист выжил, проведя почти неделю с переломом ноги в норвежских горах

Американский журналист Алек Лун шесть дней выживал в дикой природе Норвегии после падения в горах, питаясь травой и даже употребляя мочу. Об этом сообщает Washington Post.

По данным газеты, 31 июля Лун отправился в поход к леднику в национальном парке Фолгефонна. В первый день похода у него отклеилась подошва ботинка, однако он продолжил путь. Позже он оступился и ударился о камень, потеряв сознание и очнувшись лишь на следующий день с сильной травмой ноги.

Журналист рассказал, что потерял телефон и большую часть еды, но у него оставались спальный мешок, дождевик и небольшой перекус. Первые дни погода была ясной, и Лун соорудил укрытие, завернувшись в спальный мешок. Через два дня из-за нехватки воды он начал испытывать сильную жажду и был вынужден пить мочу, чтобы выжить.

Жена Луна заявила о его пропаже только 4 августа, после чего на поиски отправилась спасательная команда. Из-за дождя и ветра поиски осложнялись, и журналиста удалось обнаружить только через два дня. В больнице ему диагностировали перелом ноги и обморожение.

Супруга журналиста отметила, что уверена в его стремлении продолжать походы, но теперь они должны быть только в сопровождении.

