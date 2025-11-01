На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Студенты МИФИ и МФТИ прошли краткосрочную стажировку в Сбере

Сбер провел «Турбостажировку» для 200 студентов программ «Топ-ИТ»
true
true
true
close
Пресс-служба Сбера

Сбер запустил первую «Турбостажировку» — краткосрочную образовательную программу для более чем 200 студентов первого курса совместных направлений «Топ-ИТ» с МИФИ и МФТИ. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что цель проекта — познакомить студентов с современными ИТ-профессиями и корпоративной культурой высокотехнологичной компании.

Участниками стали студенты образовательных программ «Топ-ИТ» в МФТИ («Высшая школа программной инженерии», «Компьютерные технологии и вычислительная техника») и МИФИ («Компьютерные системы и технологии», «Безопасность компьютерных систем»).

Программа проходила с 17 по 31 октября и включала два модуля: онлайн-обучение по треку LLM и очные мероприятия в московском офисе Сбера.

В рамках очной части участники посетили экскурсию по офису, приняли участие в бизнес-игре с использованием ГигаЧата, прослушали лекции топ-менеджеров банка о применении ИИ-технологий и реализации ИТ-проектов, а также получили сертификаты об окончании обучения.

Управляющий директор — руководитель дирекции академических партнерств Сбера Ольга Цуканова отметила, что программа помогает студентам определить профессиональные интересы на раннем этапе обучения.

«Первый курс — это момент выбора, когда ребята только начинают понимать, кем хотят стать. Этот пилотный формат позволяет нам показать применение современных технологий на практике», — считает Цуканова.

Директор Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев подчеркнул значимость практико-ориентированных форматов: «Подготовка специалистов уровня middle невозможна без практик и стажировок уже во время обучения».

В свою очередь, директор Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Константин Когос отметил, что участие студентов в «Турбостажировке» способствует формированию профессиональных компетенций.

«Студенты видят, как современные технологии, включая ИИ и большие языковые модели, применяются на практике. Это помогает формировать устойчивые профессиональные ориентиры», — резюмировал он.

