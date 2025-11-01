В Москве конференция по морским исследованиям собрала более 1200 специалистов

В Москве при поддержке «Роснефти» прошла XIV международная научно-практическая конференция «Морские исследования и образование: MARESEDU-2025». Ее участниками стали более 1200 специалистов, сообщается на сайте компании.

Участники конференции обсудили актуальные вопросы, касающиеся морских исследований в России. Отмечается, что специалисты «Роснефти» представили доклад о комплексных научных исследованиях в Арктике.

«Роснефть» реализует самую масштабную с советских времен программу изучения арктического региона. За 13 лет проведено уже более 60 экспедиций, в ходе которых ученые исследовали гидрометеорологические, геологические и биологические особенности региона. Это позволило собрать уникальный массив информации о климатических особенностях, природе и животном мире Арктики», — говорится в сообщении.

На конференции также были представлены результаты проекта «Тамура», запущенного в 2024 году. Ученые Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН рассказали о результатах экспедиций в Карском море, где изучается карская субпопуляция белого медведя, дикие северные олени, а также ценные виды птиц и рыб. Исследования продлятся до 2027 года.

Ученые МГУ осветили экологический проект «Роснефти» в Белом море. Он реализуется совместно с ведущими научными институтами и компанией «Иннопрактика». Для оценки изменений в экосистеме за последние 100 лет ученые повторили маршрут экспедиции советского гидробиолога Константина Дерюгина. Представители компании также приняли участие в круглом столе Беломорской биологической станции им. Н.А. Перцова, которая является полигоном для ряда экологических проектов компании.

В рамках конференции было представлено более 500 докладов по направлениям: океанология, гидрология, экология, биология, природопользование и морская геология. Гибридный формат позволил ученым из дальних регионов России представить результаты своих исследований онлайн.

Особое внимание уделялось молодым специалистам: был организован конкурс научных работ среди старшеклассников, студентов и аспирантов. Экспертный совет выбрал 20 победителей, которым вручили экологические атласы «Роснефти».