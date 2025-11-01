На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве приняли социально ориентированный бюджет на ближайшие годы

Мосгордума приняла социально ориентированный бюджет Москвы на 2026–2028 годы
A.Savin./Wikimedia Commons

Московская городская Дума приняла закон «О бюджете города Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов». Документ предусматривает рост расходов социальной направленности на 15% и финансирование 13 государственных программ, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Как отметила министр правительства Москвы Елена Зяббарова, сбалансированный бюджет является ключевым инструментом реализации стратегических целей развития столицы.

«В проекте бюджета заложены приоритеты — обеспечение надежной социальной защиты москвичей, поддержка участников СВО и их семей, повышение качества и доступности услуг, а также поддержка реального сектора экономики для обеспечения технологического суверенитета и лидерства в критически важных отраслях», — подчеркнула Зяббарова.

В свою очередь, глава Мосгордумы Алексей Шапошников особо выделил, что бюджет столицы традиционно сохраняет социальную направленность.

«Половина расходов пойдет на социальные программы — поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт. Продолжится поддержка участников СВО и их семей, пенсионеров, семей с детьми. В бюджете предусмотрено увеличение зарплат работникам бюджетной сферы и средства на повышение качества предоставляемых услуг, создание новых производств и развитие комфортной городской среды», — рассказал Шапошников.

Отмечается, что принятый документ сохраняет программный характер и преемственность с бюджетами Москвы предыдущих лет, обеспечивая адресное и эффективное использование государственных средств, а также реализацию стратегии развития столицы до 2030 года. Более 90% средств направят на реализацию 13 государственных программ.

Также бюджет Москвы на 2026–2028 годы предусматривает сохранение положительной динамики социально-экономического развития столицы. Рост доходов обеспечат развитие городской инфраструктуры, стимулирование инвестиций, поддержка бизнеса, создание высокотехнологичных производств, а также меры по содействию занятости и повышению производительности труда.

