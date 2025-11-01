На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Рамблер» представил свое видение основ будущего России

В «Рамблере» назвали данные, технологии и ценности кодом будущего РФ
Rambler&Co

Код будущего России уже формируется и основан на трех ключевых элементах — данных, технологиях и ценностях. Об этом заявила на форуме Общественной палаты России «Сообщество» исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова.

В рамках секции «Сетевые сообщества: код будущего России» участники обсудили влияние цифровых платформ и онлайн-групп на формирование ценностей и установок в сознании общества. Отмечается, что портал «Рамблер» в этом процессе выполняет функцию цифровой платформы, которая одновременно выступает и средой обитания, и инструментом создания таких групп.

Исполнительный директор портала «Рамблер» и глава департамента контента и технологий медиахолдинга Rambler&Co Анна Иванова представила видение роли цифровых сообществ в развитии страны. По ее словам, на основе анализа пользовательских данных и взаимодействия с ИИ-сервисами выявлена потребность в создании комьюнити по интересам, особенно среди молодой аудитории.

«Общая позиция бизнеса и государства сможет сформировать правильный и фундаментальный подход, а ответственность за контент и продукты со стороны бизнеса — безопасную среду для общения», — подчеркнула Иванова.

Она также отметила, что портал «Рамблер» стал естественной средой для формирования и развития сетевых сообществ, которые служат своеобразным «тренировочным контуром» для отечественных языковых моделей. По мнению Ивановой, «код будущего» России уже формируется и основан на трех ключевых элементах — данных, технологиях и ценностях.

Ранее сообщалось, что форум «Сообщество» проводится Общественной палатой России ежегодно с 2015 года и служит открытой площадкой для взаимодействия гражданских активистов, представителей НКО и всех, кто вовлечен в социально ориентированную деятельность.

