Российские подростки спалили железнодорожный вагон

В Башкирии четверо подростков спалили железнодорожный вагон во время прогулки. Об этом сообщает Уфимское ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел 26 октября на станции Урман Иглинского района. Во время прогулки компания из четырех подростков в возрасте от 14 до 16 лет забралась в стоящий на путях заброшенный вагон. Одна из несовершеннолетних подожгла зажигалкой матрас и сразу же попыталась потушить его. Подростки покинули вагон, когда он заполнился дымом из-за тлеющего матраса. Однако позже другая девочка вернулась в туда и снова подожгла тот матрас, но на этот раз потушить его не удалось.

В результате вагон полностью выгорел. На место выезжали пожарные, виновники возгорания не пострадали. В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее шестилетний ребенок играл с зажигалкой и спалил частный дом и сарай.