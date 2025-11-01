Партия «Новые люди» представила свое видение будущего страны

Руководитель фракции политической партии «Новые люди» в Государственной думе Алексей Нечаев рассказал о том, чем его партия отличается от других политических сил и каким видит будущее России. Беседа состоялась в рамках записи выпуска программы «Новый мир с Мариной Ким».

О выходе интервью сообщила в своем Telegram-канале депутат Госдумы и телеведущая Марина Ким.

В беседе обсуждались мировая борьба идей, внутренние противоречия в США, а также роль России в современном мире. Нечаев отметил, что, по его мнению, «Россия — это Европа больше, чем сама Европа», и подчеркнул, что европейский покупатель все чаще «голосует рублем» за российские товары и бизнес.

Среди затронутых тем — демографическая политика, проект «Мигрант ID», продажа красивых автомобильных номеров и возможное предоставление избирательных прав роботам.