На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Попавший в аварию мужчина вышел из комы и рассказал, что ДТП устроила его подруга

Попавший в аварию американец вышел из комы и обвинил в ДТП свою девушку
true
true
true
close
соцсети

В США попавший в аварию мужчина вышел из комы и рассказал, что ДТП устроила его подруга, пишет People.

По данным полиции, между Дэниелом Уотерманом и Лейгой Мамби произошла ссора, в ходе которой девушка, находившаяся за рулем, умышленно врезалась в дерево. В результате столкновения оба получили тяжелые травмы, а Уотерман впал в кому.

Придя в сознание, Уотерман рассказал следователям, что ссора началась после того, как он узнал о беременности подруги. Когда он попытался покинуть автомобиль, Мамби якобы ускорилась и врезалась в дерево, заявив: «Мне всё равно, что произойдёт, ты получишь то, что заслуживаешь».

По данным следствия, женщина и ее нерожденный ребёнок выжили. Спустя восемь месяцев после ДТП у Дэниела развилась пневмония, к сожалению, врачам не удалось его спасти. Семья мужчины сейчас борется за опеку над ребенком и ожидает результатов теста на отцовство.

«Мы не можем позволить ребёнку расти с матерью, которая могла бы это сделать», — заявил дедушка Уотермана Майкл Гилман.

Ранее мужчина из Новой Зеландии впал в кому после глотка из банки пива и не выжил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами