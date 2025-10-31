На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Чувашии мужчина три дня ходил с 25-сантиметровой трубой в туловище и выжил

В Чувашии врачи спасли мужчину, у которого в корпусе застряла труба
true
true
true
close
Пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашской Республики

В Чувашии врачи прооперировали мужчину с металлической трубой в корпусе. Об этом сообщает минздрав региона.

Местный житель упал в погреб, где напоролся на металлическую трубу диаметром 2,5 сантиметра. К медикам пострадавший обратился только спустя три дня, когда его состояние стало ухудшаться.

«Пациент был осмотрен хирургом, и, учитывая тяжесть состояния, было принято решение о немедленной операции», – говорится в публикации.

Во время манипуляций из россиянина извлекли отрезок трубы длиной 25 сантиметров. Помимо этого выяснилось, что у пациента была разорвана кишка, ее ушили.

По словам хирурга, мужчине повезло. Несмотря на то, что труба вошла глубоко в корпус, серьезных повреждений органов не было. Помимо этого, рана заживала без осложнений, и уже через две недели пострадавшего выписали. Нередко, если человек обращается за помощью спустя продолжительное время, могут развиваться осложнения – например, сепсис.

Ранее в Подмосковье у ребенка в бронхе нашли орех.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами