В Чувашии мужчина три дня ходил с 25-сантиметровой трубой в туловище и выжил

В Чувашии врачи спасли мужчину, у которого в корпусе застряла труба

В Чувашии врачи прооперировали мужчину с металлической трубой в корпусе. Об этом сообщает минздрав региона.

Местный житель упал в погреб, где напоролся на металлическую трубу диаметром 2,5 сантиметра. К медикам пострадавший обратился только спустя три дня, когда его состояние стало ухудшаться.

«Пациент был осмотрен хирургом, и, учитывая тяжесть состояния, было принято решение о немедленной операции», – говорится в публикации.

Во время манипуляций из россиянина извлекли отрезок трубы длиной 25 сантиметров. Помимо этого выяснилось, что у пациента была разорвана кишка, ее ушили.

По словам хирурга, мужчине повезло. Несмотря на то, что труба вошла глубоко в корпус, серьезных повреждений органов не было. Помимо этого, рана заживала без осложнений, и уже через две недели пострадавшего выписали. Нередко, если человек обращается за помощью спустя продолжительное время, могут развиваться осложнения – например, сепсис.

