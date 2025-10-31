В сети стартовал проект «Кадеты: как завоевать жизнь» о кадетских корпусах

В России запустили документальный проект «Кадеты: как завоевать жизнь», созданный при поддержке Минобороны РФ, Росгвардии и Института развития интернета (ИРИ). Проект представляет собой навигатор по кадетским учреждениям России, их инфраструктуре и методам воспитания.

Отмечается, что он направлен на помощь детям, подросткам и их родителям в выборе образовательного пути, основанного на традиционных ценностях и качественном обучении.

Как уточнили организаторы, проект снят от лица мамы и ее 12-летнего сына, роль которых исполнили популярный блогер Лилия Абрамова (Татарка FM) и ее сын Натан Абрамов. По сюжету, мальчик, привыкший к комфортной жизни, оказывается в мире кадетского образования, где постепенно раскрывает его преимущества.

«Как мама подростка, знаю, что испытывают родители в период, когда ребенок выбирает свой дальнейший путь. В голове миллион вопросов, и порой очень сложно отделить реальность от стереотипов, особенно когда речь заходит о кадетских учебных заведениях», — отметила Абрамова.

Она выразила надежду, что проект поможет развеять многие мифы.

«Надеюсь, что наш проект покажет, что быть кадетом — значит идти по пути элиты, всесторонне развиваться, уметь дружить, знать, что такое честь и долг, и получить качественное образование, которое позволяет выпускникам быть востребованными специалистами, как в военной, так и в гражданской сфере», — добавила Абрамова.

Каждая из четырех серий проекта посвящена отдельной теме, раскрывающей возможности кадетского образования через успехи современных учащихся и выпускников. Зрители познакомятся с талантливыми кадетами, их наставниками и известными выпускниками.

Премьера проекта показала два подхода к кадетскому образованию. В Санкт-Петербурге Лилия Абрамова и ее сын посетили кадетский корпус Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного, где оценили современную IT-инфраструктуру.

Вторая часть премьеры была посвящена Пермскому президентскому кадетскому училищу имени Героя России Ф. Кузьмина. Здесь Абрамова узнала о ценностях, которые педагоги вкладывают в воспитание молодежи, а ее сын прошел штурмовую полосу и марш-бросок.