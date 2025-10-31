Эксперт Степин: США и Китай начали лунную гонку, в которой Пекин может стать лидером

Между США и Китаем начинается «лунная гонка», и Китай имеет шансы выйти в лидеры. Об этом заявил РИА Новости директор Центра космических исследований и технологий НИЯУ МИФИ Евгений Степин.

«Сейчас можно говорить о новой «лунной гонке» между США и Китаем, и у Китая есть объективные факторы занять роль лидера. Главный из них – методичное и планомерное выполнение своей программы», — считает Степин.

Эксперт отметил, что, несмотря на более ранний старт американской программы, она сталкивается с многочисленными задержками.

По словам Степина, Китай успешно завершил важнейшие наземные испытания всех основных компонентов своей лунной программы, включая лунный модуль и ракету-носитель. В то же время США испытывают трудности с разработкой посадочного модуля, который является ключевым элементом для высадки на Луну, и им еще предстоит решить ряд сложных технических задач, таких как орбитальная дозаправка.

Китай в рамках своей лунной программы, отметил ученый, делает ставку на простые и надежные технологические решения, главные элементы которой доказали свою эффективность.

