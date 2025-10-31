В Совете Федерации за героизм наградили девятилетнюю девочку

В Совете Федерации России состоялось награждение 19 участников Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Самой юной из них стала девятилетняя девочка из Новосибирской области Маргарита Мучаева. Информация об этом опубликована на сайте Совфеда.

Маргарита получила медаль «За проявленное мужество» из рук вице-спикера верхней палаты российского парламента Юрия Воробьева и сенатора от Новосибирской области Владимира Городецкого.

В мае 2025 года она спасла своих младших братьев от пожара. Рита живет с мамой и тремя братьями в селе Кульча Куйбышевского района. На момент возникновения пожара в их частном двухквартирном доме Рита оставалась с двумя младшими братьями одна. Как сообщается, дети смотрели телевизор, когда девочка почувствовала запах дыма и вышла в сени, где увидела, что горит веранда дома. Тогда она быстро вернулась в комнату, взяла младшего брата на руки, второго схватила за руку и вывела ребят сквозь клубы дыма на улицу. Дети прибежали к соседям, которые вызвали пожарных.

Гражданско-патриотический проект «Дети-герои» существует уже 12 лет, поддерживая ребят, совершивших мужественные поступки. За все это время награды получили около 2 тысяч детей и подростков со всей России.

