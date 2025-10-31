На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти мужчина зарезал знакомую и протащил ее по земле, привязав к тросу за шею

В Ленобласти осудили мужчину, который зарезал знакомую 14 лет назад
В Ленинградской области вынесли приговор 41-летнему мужчине, который 14 лет назад зарезал свою знакомую в лесу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 1 февраля 2011 года в лесном массиве около дороги между СНТ «Пери-2» и СНТ «Метростроевец». Мужчина поссорился со знакомой и ударил ее ножом в область расположения жизненно важных органов, от чего 31-летняя женщина скончалась. После этого нападавший взял буксировочный трос, затянул петлю на шее погибшей и протащил ее тело несколько метров, после чего закопал его. Обнаружено тело было только в июле того же года.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Екатеринбурге нашли убийцу женщины, обнаруженной без головы и одежды в парке.

