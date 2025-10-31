Жители столицы смогут заказать доставку продуктов с рынков «Москва — на волне»

Жители столицы смогут заказать доставку продуктов с рынком «Москва – на волне» на дом, сообщается на сайте mos.ru.

Всего на рынке доступно более 700 наименований, включая икру, креветки, суповые наборы и другие продукты.

Как отмечается на сайте mos.ru, спрос на морепродукты в столице за последний год вырос на 15%.

Для заказа продуктов на дом пользователю необходимо выбрать товары на странице рынков на портале mos.ru и указать адрес доставки и удобное время.

Кроме того, на рынках «Москва – на волне» можно заказать акцентные специи и свежую пасту.

Напомним, рыбные рынки «Москва – на волне» открылись в Косино-Ухтомском в ноябре 2023 году, а в Митино – в сентябре 2024 года. Всего с момента открытия рынки посетили более 2 млн человек, а продано было около 1,5 тонн продукции. На рынках доступны не только торговые ряды, но и фуд-корты, студии мастер-классов и зоны хранения.

На рынках представлена рыба и морепродукты из ключевых рыбных регионов России: Астраханской, Мурманской, Магаданской областей, Камчатского и Хабаровского края, Карелии, Крыма, Якутии и других.