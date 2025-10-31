На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жители столицы смогут заказать доставку продуктов с рынков «Москва — на волне»

На портале mos.ru появилась возможность заказать продукты с рыбных рынков
true
true
true
close
foto.mos.ru

Жители столицы смогут заказать доставку продуктов с рынком «Москва – на волне» на дом, сообщается на сайте mos.ru.

Всего на рынке доступно более 700 наименований, включая икру, креветки, суповые наборы и другие продукты.

Как отмечается на сайте mos.ru, спрос на морепродукты в столице за последний год вырос на 15%.

Для заказа продуктов на дом пользователю необходимо выбрать товары на странице рынков на портале mos.ru и указать адрес доставки и удобное время.

Кроме того, на рынках «Москва – на волне» можно заказать акцентные специи и свежую пасту.

Напомним, рыбные рынки «Москва – на волне» открылись в Косино-Ухтомском в ноябре 2023 году, а в Митино – в сентябре 2024 года. Всего с момента открытия рынки посетили более 2 млн человек, а продано было около 1,5 тонн продукции. На рынках доступны не только торговые ряды, но и фуд-корты, студии мастер-классов и зоны хранения.

На рынках представлена рыба и морепродукты из ключевых рыбных регионов России: Астраханской, Мурманской, Магаданской областей, Камчатского и Хабаровского края, Карелии, Крыма, Якутии и других.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами