Суд оставил под стражей экс-мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

Суд продлил арест экс-мэру Ростова-на-Дону по делу о превышении полномочий
Пресс-служба администрации г. Ростова-на-Дону

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону оставил под стражей бывшего мэра города Алексея Логвиненко, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Следствие предъявило Логвиненко официальное обвинение по делу, связанному с превышением полномочий. Судья подтвердил, что материалы уголовного дела уже переданы для дальнейшего рассмотрения.

24 октября суд арестовал бывшего мэра на два месяца — до 23 декабря 2025 года. В тот же день стало известно о его задержании.

По данным следствия, в 2020 году, занимая пост мэра Ростова-на-Дону, Логвиненко допустил нарушение законодательства при привлечении кредита у коммерческого банка. Эти действия, по версии СК, причинили бюджету города ущерб свыше 47 млн рублей.

В январе 2025 года Городская дума Ростова-на-Дону приняла досрочную отставку Логвиненко. Он занимал пост главы администрации с октября 2019 года и до ухода работал в мэрии на различных должностях.

Ранее первого заммэра Железногорска отправили под домашний арест.

