Маршруты «Роснефти» назвали лучшими для автопутешествий по России

«Роснефть» стала лауреатом премии «Лучшие автомаршруты» международного конкурса «Proбренд-2025», сообщает пресс-служба компании.

Всего на конкурс было подано более 300 проектов. Экспертная комиссия конкурса, в которую вошли эксперты туриндустрии, автомобильного сообщества и СМИ, оценивала глубину проработки маршрутов, привлекательность и обеспеченность инфраструктурой.

В «Роснефти» отметили, что в 2025 году компания запустила 17 туристических автомаршрутов, которые проходят через собственные АЗС. Также в 2023 году компания представила 50 уникальных маршрутов в 24 регионах России.

Напомним, премия «Лучшие автомаршруты» учреждена для популяризации самых интересных автомобильных направлений.