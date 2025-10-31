На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Маршруты «Роснефти» назвали лучшими для автопутешествий по России

«Роснефть» стала лауреатом премии «Лучшие автомаршруты»
«Роснефть»

«Роснефть» стала лауреатом премии «Лучшие автомаршруты» международного конкурса «Proбренд-2025», сообщает пресс-служба компании.

Всего на конкурс было подано более 300 проектов. Экспертная комиссия конкурса, в которую вошли эксперты туриндустрии, автомобильного сообщества и СМИ, оценивала глубину проработки маршрутов, привлекательность и обеспеченность инфраструктурой.

В «Роснефти» отметили, что в 2025 году компания запустила 17 туристических автомаршрутов, которые проходят через собственные АЗС. Также в 2023 году компания представила 50 уникальных маршрутов в 24 регионах России.

Напомним, премия «Лучшие автомаршруты» учреждена для популяризации самых интересных автомобильных направлений.

