В Москве рассказали о помощи женщин бойцам СВО

Проект «Сестры милосердия» объединил более 100 женщин, готовых активно помогать участникам СВО, сообщается на сайте mos.ru.

Участницы проекта активно помогают бойцам СВО, которые находятся на лечении в Москве.

Все женщины работают под руководством старших медсестер. Они проводят гигиенические процедуры для пациентов, помогают им на прогулках, при приеме пищи, а также меняют белье.

Каждый день участницы ухаживают за военнослужащими от 5 до 9 часов.

Как рассказала координатор проекта Гульмира Хажмульдинова, в рамках проекта участницы не только поддерживают бойцов, но и создают пространство для личностного роста, обмена опытом и укрепления культурных и духовных ценностей.

«Любое, даже маленькое доброе дело, как ручеек, постепенно перерастает в мощный поток», — сказала она.

Перед участием в проекте женщины проходят обязательно обучение, в которое входят теоретические и практические занятия по анатомии, основам ухода, психологии и гигиены.

Также желающие могут принять участие в сборе необходимых вещей для бойцов, среди которых одежда, предметы личной гигиены, специальные средства по уходу и другие вещи для реабилитации.

Одна из участниц проекта, преподаватель английского языка Анна Смирнова рассказала, что, помогая бойцам, волонтеры сами получают энергию и радость.

«Мы называем госпиталь нашим местом силы. Для помощи действительно нужна крепость духа, но мы все уходим домой окрыленные, когда понимаем, что наш труд сделал чью-то жизнь лучше», — сказала она.