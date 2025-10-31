Высокотехнологичные компании забронировали более 80% площадей в технопарке «Алабушево»

Максим Ликсутов: в технопарке «Алабушево» будет создано более 2,5 тыс. рабочих мест

Более 80% площадей второй очереди технопарка «Алабушево» от Capital Group забронировано высокотехнологичными компаниями, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Совокупная площадь технопарка превышает 100 тыс. квадратных метров. После завершения строительства здесь будет создано свыше 2,5 тыс. новых рабочих мест», — рассказал Ликсутов.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, помещения второй очереди забронировали предприятия легкой промышленности, пищевой отрасли и микроэлектроники.

При проектировании и строительстве обоих корпусов технопарка закладывались повышенные нагрузки на инженерные системы с учетом особенностей технологических процессов будущих резидентов. Также на территории возведут отдельно стоящий офисный комплекс площадью около 7 тыс. квадратных метров.

По словам члена правления, директора по правовым вопросам Capital Group Владимира Галактионова, производственные зоны, сформированные в советский и постсоветский периоды, не соответствуют требованиям высокотехнологичных предприятий, поэтому современный формат технопарков востребован на рынке коммерческой недвижимости.

«Городские власти поддерживают создание новых производственных площадок в рамках программы по расширению рабочих мест, что, в свою очередь, способствует формированию взаимовыгодной экосистемы, где модернизация производства стимулирует рост других секторов экономики», — сказал он.