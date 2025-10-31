На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Высокотехнологичные компании забронировали более 80% площадей в технопарке «Алабушево»

Максим Ликсутов: в технопарке «Алабушево» будет создано более 2,5 тыс. рабочих мест
true
true
true
close
Пресс-служба Capital Group

Более 80% площадей второй очереди технопарка «Алабушево» от Capital Group забронировано высокотехнологичными компаниями, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Совокупная площадь технопарка превышает 100 тыс. квадратных метров. После завершения строительства здесь будет создано свыше 2,5 тыс. новых рабочих мест», — рассказал Ликсутов.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, помещения второй очереди забронировали предприятия легкой промышленности, пищевой отрасли и микроэлектроники.

При проектировании и строительстве обоих корпусов технопарка закладывались повышенные нагрузки на инженерные системы с учетом особенностей технологических процессов будущих резидентов. Также на территории возведут отдельно стоящий офисный комплекс площадью около 7 тыс. квадратных метров.

По словам члена правления, директора по правовым вопросам Capital Group Владимира Галактионова, производственные зоны, сформированные в советский и постсоветский периоды, не соответствуют требованиям высокотехнологичных предприятий, поэтому современный формат технопарков востребован на рынке коммерческой недвижимости.

«Городские власти поддерживают создание новых производственных площадок в рамках программы по расширению рабочих мест, что, в свою очередь, способствует формированию взаимовыгодной экосистемы, где модернизация производства стимулирует рост других секторов экономики», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами