На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны финалисты юбилейного сезона конкурса «Микс Россия»

Организаторы назвали шорт-лист конкурса «Микс Россия»
true
true
true
close
Пресс-служба Центра развития бизнес-коммуникаций

Члены жюри конкурса digital-рекламы «Микс Россия – 2025» определили финалистов юбилейного сезона, сообщает пресс-служба конкурса.

Всего в этом году было подано 350 заявок, которые оценивали 75 ведущих игроков индустрии.

Как отметила партнер и арт-директор Dotorg branding & digital Ольга Кутовая, индустрия сегодня ищет баланс между технологичностью и человечностью.

«Тренд на ностальгию и активное использование ИИ — два самых ярких тренда в категории Craft. И если проекты с ретро-вайбом вызывали теплые эмоции, то нейронку критиковали за ее неуместность и неконсистентность», — сказала она.

Члены жюри отметили, что digital все чаще воспринимается как самостоятельный культурный продукт. По их словам, конкурс «Микс Россия» остается пространством возможностей для всех.

Как рассказала управляющий директор digital-направления emg Евгения Минасян, малые бренды и независимые команды делают индустрию живой.

«Не бойтесь участвовать в конкурсе, даже если вы небольшой бренд. Да, крупные компании часто берут шорт-листы, но именно маленькие проекты нередко удивляют и трогают. Фестивали — не только про большие имена, а про идеи и людей, которые их создают», — сказала она.

Генеральный информационный партнер конкурса digital-рекламы «Микс Россия — 2025» — Rambler&Co.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами