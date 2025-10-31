Стали известны финалисты юбилейного сезона конкурса «Микс Россия»

Члены жюри конкурса digital-рекламы «Микс Россия – 2025» определили финалистов юбилейного сезона, сообщает пресс-служба конкурса.

Всего в этом году было подано 350 заявок, которые оценивали 75 ведущих игроков индустрии.

Как отметила партнер и арт-директор Dotorg branding & digital Ольга Кутовая, индустрия сегодня ищет баланс между технологичностью и человечностью.

«Тренд на ностальгию и активное использование ИИ — два самых ярких тренда в категории Craft. И если проекты с ретро-вайбом вызывали теплые эмоции, то нейронку критиковали за ее неуместность и неконсистентность», — сказала она.

Члены жюри отметили, что digital все чаще воспринимается как самостоятельный культурный продукт. По их словам, конкурс «Микс Россия» остается пространством возможностей для всех.

Как рассказала управляющий директор digital-направления emg Евгения Минасян, малые бренды и независимые команды делают индустрию живой.

«Не бойтесь участвовать в конкурсе, даже если вы небольшой бренд. Да, крупные компании часто берут шорт-листы, но именно маленькие проекты нередко удивляют и трогают. Фестивали — не только про большие имена, а про идеи и людей, которые их создают», — сказала она.

Генеральный информационный партнер конкурса digital-рекламы «Микс Россия — 2025» — Rambler&Co.