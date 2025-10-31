Во Владимирской области создали оперштаб после атаки беспилотника

Авдеев: в связи с атаками БПЛА во Владимирской области создали оперативный штаб

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о создании на территории региона оперативного штаба после атаки беспилотника. Об этом он рассказал на своей странице в Telegram-канале.

«Вместе с коллегами находимся на месте событий. В прямом контакте с жителями», — отметил он.

Авдеев добавил, что в результате ночной беспилотной атаки в регионе никто не пострадал. Попытки противника атаковать инфраструктуру не увенчались успехом.

«Все системы региона работают в штатном режиме», — сказал губернатор.

Тем не менее, по словам Авдеева, для безопасности людей были приняты все необходимые меры, в том числе запрещен въезд на территорию вблизи объекта, ставшего целью ВСУ.

31 октября рано утром губернатор сообщал, что совершена атака на инфраструктуру недалеко от Владимира. Тогда он добавил, что в регионе сохраняется угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее силы ПВО отразили атаку беспилотников над Ярославлем.