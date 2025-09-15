Названы причины головной боли после тренировки

Плохое кровообращение может стать причиной появления головной боли после тренировки. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал реабилитолог, специалист по механотерапии Владимир Бондаренко.

По его словам, часто они могут быть связаны с плохим кровотоком и неправильным подходом к тренировочному процессу. В частности, эксперт подчеркнул важность того, чтобы во время упражнений подбородок находился в состоянии покоя относительно грудной клетки и ключицы. Кроме того, важно следить за тем, чтобы лопатки работали стабильно и слаженно.

«Проблема грудного отдела может рикошетом передаваться в шею. Соответственно, грудной отдел у нас должен быть мягкий. Рекомендую использовать МФР (миофасциальный релиз в фитнесе —это техника самомассажа с использованием роликов, мячей и других инструментов, — Прим. ред.) боковой поверхности грудной клетки, также задней поверхности и передней», — добавил Бондаренко.

Врач-ортодонт и спикер Eurokappa Academy Ирина Диденко заявила в беседе с «Газетой.Ru», что одной из недооцененных причин головной боли напряжения может быть гипертонус жевательных мышц, вызванный нарушениями прикуса.

