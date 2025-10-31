В Красноярске мужчина напал на соседа с топором и попал под суд

В Красноярске будут судить мужчину, напавшего на соседа с топором

В Красноярске перед судом предстанет мужчина, который напал на своего соседа с топором. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в июле на улице Светлова в микрорайоне Солнечный. Мужчина вышел из дома, чтобы переставить свой автомобиль, услышав шум во дворе. В этот момент на него напал сосед с топором, которым ударил его по голове.

Вред здоровью, который получил пострадавший, оценили как средней тяжести. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что 45-летний нападавший долго страдал от серьезного психического расстройства и в момент инцидента не отдавал отчет своим действиям.

Уголовное дело по пунктам «д», «з» части 2 статьи 112 УК РФ направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу. Поскольку обвиняемого признали невменяемым, ему планируют назначить принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Ранее российский школьник во время мастер-класса ударил топором 12-летнего мальчика.