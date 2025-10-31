На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске мужчина напал на соседа с топором и попал под суд

В Красноярске будут судить мужчину, напавшего на соседа с топором
true
true
true

В Красноярске перед судом предстанет мужчина, который напал на своего соседа с топором. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в июле на улице Светлова в микрорайоне Солнечный. Мужчина вышел из дома, чтобы переставить свой автомобиль, услышав шум во дворе. В этот момент на него напал сосед с топором, которым ударил его по голове.

Вред здоровью, который получил пострадавший, оценили как средней тяжести. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что 45-летний нападавший долго страдал от серьезного психического расстройства и в момент инцидента не отдавал отчет своим действиям.

Уголовное дело по пунктам «д», «з» части 2 статьи 112 УК РФ направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу. Поскольку обвиняемого признали невменяемым, ему планируют назначить принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Ранее российский школьник во время мастер-класса ударил топором 12-летнего мальчика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами