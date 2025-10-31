В Китае рассказали о способах борьбы с себорейным дерматитом

Коррекция образа жизни и улучшение внутреннего состояния могут облегчить себорейный дерматит. Об этом сообщает китайский медиапортал Sohu.

В публикации отмечается, что себорейный дерматит — хроническое воспаление кожи, которое возникает в области с повышенной активностью сальных желез.

Основными причинами возникновения дерматита могут быть нарушение обмена кожного жира, избыточный рост грибка малассезия (вредоносная микрофлора), генетическая предрасположенность, а также стресс, усталость и неправильное питание.

В публикации отмечается, что для избежания дерматита следует очищать лицо с помощью нежных шампуней без агрессивных компонентов, увлажнять кожу и избегать средств со спиртом и сильными ароматизаторами.

Также рекомендуется ограничить употребление углеводов, жирных продуктов, сладкого и жареного. В рацион следует добавить больше фруктов и овощей для нормализации обмена веществ.

