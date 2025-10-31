На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о неожиданной связи нарушения прикуса и плоскостопия

Врач Маркова: если у ребенка нарушения прикуса, обратите внимание на осанку и стопы
Dental Monitoring/Global Look Press

Неправильный прикус и плоскостопие на первый взгляд кажутся проблемами из разных областей — стоматологии и ортопедии. Однако в последние годы все чаще обсуждается гипотеза о том, что между положением челюсти и состоянием стоп существует прямая взаимосвязь, рассказала «Газете.Ru» врач-ортодонт, спикер Eurokappa Academy Анастасия Маркова.

По словам специалиста, и прикус, и стопа — это части одной биомеханической системы тела.

«Наш организм устроен как цепь: если нарушается положение одного звена, компенсаторные изменения происходят по всей оси. Поэтому логично, что при выраженных нарушениях прикуса может изменяться осанка, а вместе с ней и распределение нагрузки на стопу», — объяснила Маркова.

По словам врача, в научной литературе действительно есть исследования, подтверждающие статистическую связь между прикусом и параметрами стопы. Однако важно понимать: корреляция не означает причинность.

«То, что два явления связаны статистически, не значит, что одно вызывает другое. Сейчас не доказано, что исправление прикуса автоматически изменяет форму стопы или наоборот», — подчеркнула врач.

«Прикус формируется под влиянием множества факторов: генетики, дыхания, положения языка, привычек и мышечного тонуса. А на стопу влияют обувь, масса тела, физическая активность и даже тип походки. Поэтому между ними могут существовать общие функциональные цепочки, но это не означает прямой зависимости», — сказала Маркова.

По словам врача, если бы исправление прикуса автоматически устраняло плоскостопие, такие случаи фиксировались бы регулярно. Однако в клинической практике этого не наблюдается. То же самое касается коррекции стопы: ортопедические стельки и упражнения не влияют на положение зубов.

Несмотря на отсутствие прямой причинно-следственной связи, врачи все чаще работают в связке: ортодонты, остеопаты и подологи оценивают пациента комплексно. Ортодонт отмечает, что прикус и свод стопы можно рассматривать как параллельные маркеры общей биомеханической стабильности организма.

«Если у ребенка выявлены нарушения прикуса, стоит обратить внимание на осанку и состояние стоп. При необходимости направить к ортопеду или подологу. И наоборот — при плоскостопии не ограничиваться только стельками: важно проверить, нет ли нарушений прикуса», — посоветовала эксперт.

По словам специалиста, уместно говорить о взаимосвязанной работе всех элементов тела.

«И прикус, и стопа отражают баланс опорно-двигательного аппарата. Поэтому лучший подход — не противопоставлять их, а рассматривать вместе, в рамках междисциплинарного подхода», — резюмировала врач-ортодонт.

