В России выросло число индивидуальных предпринимателей

Solar Staff: количество ИП в России выросло на 23% в 2025 году

Количество индивидуальных предпринимателей в России выросло на 23% в период с января по сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Такие данные приводят аналитики сервиса для автоматизации работы с внештатными исполнителями Solar Staff. Среднемесячный доход ИП также увеличился — рост составил 30,7%.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

На фоне налоговой реформы 2025 года, введения прогрессивной шкалы НДФЛ и общей тенденции к легализации доходов увеличилось и число компаний, работающих с внештатными специалистами в статусе ИП. По данным Solar Staff, этот показатель вырос на 13,5% по сравнению с 2024 годом.

Рост числа ИП аналитики связывают с профессионализацией рынка альтернативной занятости и перетоком специалистов из статуса физического лица в индивидуальные предприниматели. Статус ИП предоставляет исполнителям более широкие финансовые возможности и позволяет выстраивать долгосрочные взаимоотношения с заказчиками с соблюдением налоговой прозрачности, что особенно востребовано в сегментах IT, маркетинга, креатива, консалтинга и электронной коммерции.

«Тенденция 2025 года — укрепление внештатной модели занятости. Специалисты переходят в статус ИП не только из-за налоговых причин. Это способ работать официально с крупным бизнесом, заключать долгосрочные договоры, а также наращивать профессиональный капитал. Для компаний такой формат снижает операционные затраты и сохраняет гибкость команды без роста постоянного штата», — комментирует Роман Шинкаренко, генеральный директор Solar Staff.

Чаще всего компании привлекают ИП из сфер рекламы и медиакоммуникаций, IT и телекома, электронной коммерции и ретейла, финансового сектора и сервисных индустрий.

Блогеры и контент-создатели — количество выросло на 51% год к году, среднемесячный доход составил 62,6 тыс. рублей (−37% год к году). Снижение среднемесячных доходов блогеров аналитики связывают с ужесточением регулирования в отношении зарубежных соцсетей и перераспределением рекламных бюджетов внутри рынка. При этом сегмент продолжает трансформироваться: в России растет влияние Telegram, и значительная часть инфлюенсеров переносит аудиторию и рекламные интеграции на эту платформу.

Рост числа блогеров в статусе ИП эксперты объясняют переходом рынка к более прозрачной финансовой модели. Статус индивидуального предпринимателя позволяет вести более прозрачный налоговый учет и заключать долгосрочные контракты. Это особенно актуально для крупных инфлюенсеров, у которых несколько источников дохода и постоянный поток рекламных заказов. Программисты и разработчики — +9% по количеству, среднемесячный доход 373,6 тыс. рублей (+15%).

Высокие доходы часто превышают лимит налогового режима самозанятости в 2,4 млн рублей в год, поэтому специалисты выбирают модель ИП. Маркетологи — количество снизилось на 17%, но доход вырос до 207 тыс. рублей в месяц.

В категории остаются преимущественно специалисты среднего и высокого уровня, работающие на проектной основе.

Менеджеры по рекламе — среднемесячный доход 253 тыс. рублей в 2025 году.

Копирайтеры — 94 тыс. рублей (+54% год к году).

Дизайнеры — 163 тыс. рублей (+17%).

Проектные менеджеры — 221 тыс. рублей (+28%).

PR-специалисты — 223 тыс. рублей (+22%).

Рекламные агенты — 134 тыс. рублей (+65%).

