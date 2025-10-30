Ставший инвалидом полковник принял извинения от участника покушения

На судебном заседании 2-го Западного окружного военного суда офицер Министерства обороны, потерявший обе стопы в результате теракта, произошедшего на Синявинской улице в Москве летом 2024 года, принял извинения от 30-летнего Евгения Серебрякова, обвиняемого в совершении этого преступления. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Супруга офицера, получившая ранения при взрыве, также приняла извинения.

В то же время, четверо владельцев автомобилей, пострадавших от взрыва, отказались принять извинения Серебрякова. Мнение всех пострадавших будет учтено при вынесении окончательного приговора.

По данным следствия, офицер Минобороны стал жертвой преступной группировки, спланировавшей теракт в Москве в 2024 году. «Целью подрыва было запугивание населения, принуждение к прекращению Специальной военной операции и дискредитация российской власти», – заявил прокурор в суде. Изначально злоумышленники намеревались взорвать автомобиль следователя по особо важным делам из Следственного комитета, проживающего на улице Вертолетчиков и занимающегося расследованием преступлений украинских властей, однако не смогли идентифицировать его лично или его машину.

Тогда они переключили свое внимание на военного. Его Toyota Land Cruiser Prado был взорван 24 июля 2024 года. В результате взрыва офицер лишился обеих стоп и получил другие серьезные телесные повреждения. Его жена, находившаяся рядом, также получила серьезные ранения. По данным Следственного комитета России, бомбу собрал и установил под автомобилем Евгений Серебряков, который сразу после совершения преступления вылетел в Турцию, но был задержан и экстрадирован в Россию.

Офицер группы «Альфа» назвал лучший способ защиты от нападения на улице.